Yeni NBA sezonunun 2023-24 takviminde iki hafta çoktan tamamlanmışken, bazı oyuncular ve takımlar pozitif ve negatif şekilde öne çıktı.
Bu süreçte alıştığımız seviyesinden düşmeyen çok sayıda süperstar bulunurken, bazıları ise olağan seviyesinin altında performans gösterdi.
Sezona harika bir başlangıç yapanların yanı sıra, büyük düşüş yaşayan oyuncular arasında en dikkat çeken 10 tanesi işte şu şekilde!
Bu süreçte alıştığımız seviyesinden düşmeyen çok sayıda süperstar bulunurken, bazıları ise olağan seviyesinin altında performans gösterdi.
Sezona harika bir başlangıç yapanların yanı sıra, büyük düşüş yaşayan oyuncular arasında en dikkat çeken 10 tanesi işte şu şekilde!
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