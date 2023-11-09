Yeni NBA sezonunun 2023-24 takviminde iki hafta çoktan tamamlanmışken, bazı oyuncular ve takımlar pozitif ve negatif şekilde öne çıktı.Bu süreçte alıştığımız seviyesinden düşmeyen çok sayıda süperstar bulunurken, bazıları ise olağan seviyesinin altında performans gösterdi.