NBA'de sezon başında kimler beklentileri aştı, kimler aşamadı?

Yeni NBA sezonunun 2023-24 takviminde iki hafta çoktan tamamlanmışken, bazı oyuncular ve takımlar pozitif ve negatif şekilde öne çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de sezon başında kimler beklentileri aştı, kimler aşamadı?
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09 Kasım 2023 12:03
Son güncelleme 09 Kasım 2023 12:06
Yeni NBA sezonunun 2023-24 takviminde iki hafta çoktan tamamlanmışken, bazı oyuncular ve takımlar pozitif ve negatif şekilde öne çıktı.

Bu süreçte alıştığımız seviyesinden düşmeyen çok sayıda süperstar bulunurken, bazıları ise olağan seviyesinin altında performans gösterdi.

Sezona harika bir başlangıç yapanların yanı sıra, büyük düşüş yaşayan oyuncular arasında en dikkat çeken 10 tanesi işte şu şekilde!
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