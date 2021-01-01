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NBA'de sezon açılış gecesi ve Noel Günü maçları belirlendi!

NBA, sezon açılış gecesi ve Noel Günü programlarını yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, sezon açılış gecesi ve Noel Günü programlarını yayınladı.

19 Ekim'de gerçekleşecek açılış gecesi programı paylaşıldı ve son şampiyon Milwaukee Bucks'ın, Brooklyn Nets'i ziyaret edeceği belirlenirken, Golden State Warriors'ın ise Los Angeles Lakers'ı ağırlayacağı görüldü.

Lig, Noel Günü programının parçası olarak New York Knicks'in Atlanta Hawks'ı ağırlayacağını, Los Angeles Lakers'ın ise Brooklyn Nets ile karşılaşacağını duyurdu.

Noel Günü'nde ayrıca, LeBron James ve kadrosunu yenileyen Lakers'ın, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'lı Nets ekibini ağırlayacağı açıklandı.

Diğer Noel Günü eşleşmelerinde ise Bucks ekibi Boston Celtics'e karşı, Phoenix Suns ekibi Warriors'a karşı, son maçta ise Utah Jazz ekibi Luka Doncic ve Dallas Mavericks'e karşı kozlarını paylaşacaklar.

Noel Günü tam takvimi:

Atlanta Hawks - New York Knicks - TSİ 19:00

Boston Celtics - Milwaukee Bucks - TSİ 21:30

Golden State Warriors - Phoenix Suns - TSİ 00:00

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers - TSİ 03:00

Dallas Mavericks - Utah Jazz - TSİ 05:30


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