NBA'de Play-Off ve Play-In eşleşmeleri belli oldu!

NBA'de normal sezon sona erdi ve Play-Off eşleşmeleri ile birlikte Play-In Turnuvası'ndaki eşleşmeler de belli oldu.



İlk kez geçen sezon uygulanan kuralda; direkt olarak konferans 7 ve 8'incilerini Play-Offlara almak yerine 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar Play-Off'lara katılmak için Play-In turnuvası oynuyor. Normal sezonun sona ermesiyle birlikte de eşleşmeler belli oldu.



İşte Play-In eşleşmeleri



Doğu Konferansı



7-8 Maçı: Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets



9-10 Maçı: Charlotte Hornets - Atlanta Hawks



Batı Konferansı



7-8 Maçı: LA Clippers - Minnesota Timberwolves



9-10 Maçı: San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans



7-8 maçının kazananı konferansını 7. sırada bitirmiş kabul edilecek. Maçın kaybedeni ise 9-10 maçının galibi ile oynayacak. O maçın kazananı konferans 8'incisi olacak.



PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ



Doğu Konferansı



Miami Heat - Doğu 8'incisi

Boston Celtics - Doğu 7'incisi

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls



Batı Konferansı



Phoenix Suns - Batı 8'incisi

Memphis Grizzlies - Batı 7'incisi

Dallas Mavericks - Utah Jazz

Golden State Warriors - Denver Nuggets





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