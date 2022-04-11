NBA'de Play-Off ve Play-In eşleşmeleri belli oldu!

NBA'de normal sezon sona erdi ve Play-Off eşleşmeleri ile birlikte Play-In Turnuvası'ndaki eşleşmeler de belli oldu.
İlk kez geçen sezon uygulanan kuralda; direkt olarak konferans 7 ve 8'incilerini Play-Offlara almak yerine 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar Play-Off'lara katılmak için Play-In turnuvası oynuyor. Normal sezonun sona ermesiyle birlikte de eşleşmeler belli oldu.
İşte Play-In eşleşmeleri
Doğu Konferansı
7-8 Maçı: Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets
9-10 Maçı: Charlotte Hornets - Atlanta Hawks
Batı Konferansı
7-8 Maçı: LA Clippers - Minnesota Timberwolves
9-10 Maçı: San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans
7-8 maçının kazananı konferansını 7. sırada bitirmiş kabul edilecek. Maçın kaybedeni ise 9-10 maçının galibi ile oynayacak. O maçın kazananı konferans 8'incisi olacak.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Doğu Konferansı
Miami Heat - Doğu 8'incisi
Boston Celtics - Doğu 7'incisi
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls
Batı Konferansı
Phoenix Suns - Batı 8'incisi
Memphis Grizzlies - Batı 7'incisi
Dallas Mavericks - Utah Jazz
Golden State Warriors - Denver Nuggets
İlk kez geçen sezon uygulanan kuralda; direkt olarak konferans 7 ve 8'incilerini Play-Offlara almak yerine 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar Play-Off'lara katılmak için Play-In turnuvası oynuyor. Normal sezonun sona ermesiyle birlikte de eşleşmeler belli oldu.
İşte Play-In eşleşmeleri
Doğu Konferansı
7-8 Maçı: Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets
9-10 Maçı: Charlotte Hornets - Atlanta Hawks
Batı Konferansı
7-8 Maçı: LA Clippers - Minnesota Timberwolves
9-10 Maçı: San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans
7-8 maçının kazananı konferansını 7. sırada bitirmiş kabul edilecek. Maçın kaybedeni ise 9-10 maçının galibi ile oynayacak. O maçın kazananı konferans 8'incisi olacak.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Doğu Konferansı
Miami Heat - Doğu 8'incisi
Boston Celtics - Doğu 7'incisi
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls
Batı Konferansı
Phoenix Suns - Batı 8'incisi
Memphis Grizzlies - Batı 7'incisi
Dallas Mavericks - Utah Jazz
Golden State Warriors - Denver Nuggets