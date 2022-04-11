NBA'de Play-Off ve Play-In eşleşmeleri belli oldu!

NBA'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte tüm eşleşmeler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de Play-Off ve Play-In eşleşmeleri belli oldu!
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11 Nisan 2022 10:52
NBA'de normal sezon sona erdi ve Play-Off eşleşmeleri ile birlikte Play-In Turnuvası'ndaki eşleşmeler de belli oldu.

İlk kez geçen sezon uygulanan kuralda; direkt olarak konferans 7 ve 8'incilerini Play-Offlara almak yerine 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar Play-Off'lara katılmak için Play-In turnuvası oynuyor. Normal sezonun sona ermesiyle birlikte de eşleşmeler belli oldu.

İşte Play-In eşleşmeleri

Doğu Konferansı

7-8 Maçı: Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets

9-10 Maçı: Charlotte Hornets - Atlanta Hawks

Batı Konferansı

7-8 Maçı: LA Clippers - Minnesota Timberwolves

9-10 Maçı: San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans

7-8 maçının kazananı konferansını 7. sırada bitirmiş kabul edilecek. Maçın kaybedeni ise 9-10 maçının galibi ile oynayacak. O maçın kazananı konferans 8'incisi olacak.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Doğu Konferansı

Miami Heat - Doğu 8'incisi
Boston Celtics - Doğu 7'incisi
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls

Batı Konferansı

Phoenix Suns - Batı 8'incisi
Memphis Grizzlies - Batı 7'incisi
Dallas Mavericks - Utah Jazz
Golden State Warriors - Denver Nuggets

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