NBA'de play-off turunda 4 maç oynandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu, 4 karşılaşma oynandı.



Doğu Konferansı play-off serisi ilk maçında Miami Heat, evinde Atlanta Hawks'ı 115-91 yenerek 1-0 öne geçti.



Maçta 8 üçlük isabeti bulan Heat oyuncusu Duncan Robinson, 27 sayı kaydederken, Jimmy Butler 21, P.J. Tucker 16 ve Kyle Lowry 10 sayı attı.



Doğu Konferansı'ndaki bir diğer play-off serisi ilk maçında Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 93-86 yendi.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 27 sayı ve 16 ribauntla oynadı.



Boston Celtics, serinin ilk maçını kazandı



Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 115-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Boston Celtics'te Jayson Tatum, 31 sayıyla oynadı.



Brooklyn Nets'te Kyrie Irving'in kaydettiği 39 sayı, galibiyet için yeterli olmadı.



Paul'den 30 sayı



Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Phoenix Suns, sahasında New Orleans Pelicans'ı 110-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Suns'ta 30 sayıyla oynayan Chris Paul, bunların 19'unu son çeyrekte kaydetti.



Sonuçlar



Miami Heat - Atlanta Hawks: 115-91



Milwaukee Bucks - Chicago Bulls: 93-86



Boston Celtics - Brooklyn Nets: 115-114



Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 110-99





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