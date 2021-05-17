NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

2'şer takım Play-in turundan gelecek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun sona ermesiyle oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:Utah Jazz (1) -Play-in galibi (8)Phoenix Suns (2) -Play-in galibi (7)Los Angeles Clippers (4) -Dallas Mavericks (5)Denver Nuggets (3) -Portland Trail Blazers (6)Philadelphia 76ers (1) -Play-in galibi (8)Brooklyn Nets (2) -Play-in galibi (7)New York Knicks (4) -Atlanta Hawks (5)Milwaukee Bucks (3) -Miami Heat (6)Kendi konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 4'er takım play-in turu oynayarak play-off'lara katılabilmek için mücadele edecek.Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren son şampiyon Los Angeles Lakers ile sezonu 8. sırada tamamlayan Golden State Warriors play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Phoenix Suns'ın rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Utah Jazz olacak.Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Boston Celtics ile sezonu 8. sırada bitiren Washington Wizards, play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Brooklyn Nets'in rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Indiana Pacers-Charlotte Hornets maçının galibiyle oynayacak. Bu eşleşmede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Philadelphia 76ers olacak.