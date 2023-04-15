NBA'de play-in sona erdi; eşleşmeler belli oldu

NBA'de play-in turnuvası sona erdi ve play-off'a kalan son takımlar da belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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NBA'de play-in sona erdi; eşleşmeler belli oldu
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15 Nisan 2023 12:06
NBA'da Miami Heat ve Minnesota Timberwolves, rakiplerini yenerek Doğu ve Batı konferansının play-off'lara son sıradan giren takımları olmaya hak kazandı.

Atlanta Hawks karşısında aldığı ağır yenilgiyle 7. sıra şansını kaybeden Heat, kendi evinde Chicago Bulls'u 102-91'lik skorla geçti. Bulls'un yıldızlarından Zach LaVine'ın 21'de 6 şut atması Heat'in işini kolaylaştırdı. Heat'te Jimmy Butler ve Max Strus 31'er sayı atarken, Bam Adebayo da karşılaşmayı 17 ribantla bitirdi.

Heat, bu skorla birlikte play-off'ların ilk turunda Doğu Konferansı'nı birinci bitiren Milwaukee Bucks ile karşı karşıya gelecek. İki takım, son dört senede üçüncü kez play-off'ta karşı karşıya gelmiş olacak.

Minnesota Timberwolves ise Oklahoma City Thunder'ı 120-95'lik farklı skorla geçerek play-off'a adını yazdırdı. Karl-Anthony Towns 28 puan, 11 ribant ve 3 blokla yıldızlaştı.

Batı Konferansı'nda play-off'a 8. sıradan girecek olan Timberwolves, ilk turda Denver Nuggets'la karşı karşıya gelecek.



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