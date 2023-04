NBA'de normal sezon sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon tamamlanırken, play-off ve play-in eşleşmeleri belirlendi.



Batı Konferansı ve Doğu Konferansı'nda 30 takımın mücadele ettiği normal sezon, 15 maçla sona erdi.



Konferanslarında normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off etabına yükselirken, play-off'ta mücadele edecek 7 ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan ekipler arasında düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.



- Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu



Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks ve ikincisi Boston Celtics ile Batı Konferansı lideri Denver Nuggets ile ikincisi Memphis Grizzlies'ın rakipleri play-in turnuvasıyla belirlenecek.



Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 3. bitiren Philadelphia 76ers, 6. bitiren Brooklyn Nets ile eşleşirken, 4. sıradaki Cleveland Cavaliers ile 5. sıradaki New York Knicks kozlarını paylaşacak.



Batı Konferansı'nda ise sezonu 3. tamamlayan Sacramento Kings, 6. sırada bulunan Golden State Warriors ile eşleşirken, sezonu 4. sırada tamamlayan Phoenix Suns ise 5. sıradaki Los Angeles Clippers ile karşılaşacak.



Play-in turnuvasında Batı Konferansı'nı 7. bitiren Los Angeles Lakers, 8. sırada tamamlayan Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak. Bu maçın kazanan takımı doğrudan 7. sıranın sahibi olacak ve play-off'ta Memphis Grizzlies ile eşleşecek. Kaybeden taraf ise 9. sıradaki New Orleans Pelicans ile 10. sıradaki Oklahoma City Thunder mücadelesinin kazananı ile 8. sıra için karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi de Batı Konferansı'nın lideri Denver Nuggets'la play-off'ta rakip olacak.



Doğu Konferansı'nda ise 7. sıradaki Miami Heat, 8. sıradaki Atlanta Hawks ile karşılaşacak ve kazanan 7. sıraya yerleşip play-off'ta Boston Celtics ile eşleşecek. Bu eşleşmenin kaybeden tarafı ise Toronto Raptors-Chicago Bulls maçının kazananıyla 8. sıra için mücadele edecek. Bu eşleşmenin galibi de play-off etabında Doğu Konferansı'nın lideri Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.



- Furkan Korkmaz'ın takımı 3. sırada tamamladı



Doğu Konferansı'da Philadelphia 76ers, son maçında konuk olduğu Brooklyn Nets'i 134-105 mağlup edip, normal sezonu 3. sırada bitirdi.



76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, yaklaşık 30 dakika süre aldığı maçta 11 sayı, 3 ribauntla oynadı.



Konuk takımda Mac McClung, Shake Milton ve Louis King 20'şer sayı kaydetti. Nets'te ise Cam Thomas'ın 46 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



Doğu Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayan 76ers ve 6. sırada bitiren Nets, play-off ilk turunda da önümüzdeki hafta sonu karşı karşıya gelecek.



- Cedi Osman'ın takımı 4. sırada yer buldu



Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 106-95 mağlup edip, normal sezon 4. durumda noktaladı.



Hornets'te Mark Williams ve Bryce McGowens, 22'şer sayıyla oynadı.



Cleveland Cavaliers'ta yaklaşık 16 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. Cavaliers'ta Sam Merrill, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.



Doğu Konferansı'nı 4'üncü sırada bitiren Cleveland Cavaliers, 5. sıradaki New York Knicks ile play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek.



- Ömer Faruk Yurtseven'in takımı play-in oynayacak



Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, konuk ettiği Orlando Magic'i 123-110 yenerek normal sezonu galibiyetle kapattı ve 7. sırada play-in oynama hakkı kazandı.



Heat'te Udonis Haslem 24 sayı, Duncan Robinson ise 20 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven, 24 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyete katkı verdi.



Orlando Magic'te Kevon Harris 22 sayı, Caleb Houstan ise 21 sayı kaydetti.



Doğu Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan Miami Heat, play-in turnuvasında 8. sırada normal sezonu bitiren Atlanta Hawks ile mücadele edecek.



- Alperen Şengün'ün takımı Rockets, sezonu bitirdi



Batı Konferansı'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double"lık performansıyla deplasmanda Washington Wizards'ı 114-109 yendi. Rockets, konferansında 14. olarak sezonu kapattı.



Rockets'ta ilk 5 başlayarak 23 dakika 32 saniye sahada kalan Şengün, 12 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma, 2 blok ile galibiyete katkı verdi.



Wizards'ta Jordan Goodwin'in 22 sayısı, takımına galibiyet getirmeye yetmedi.



- Sonuçlar:



Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-138



Denver Nuggets-Sacramento Kings: 109-95



Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 128-117



Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 113-108



Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-100



Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-119



Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 101-157



Boston Celtics-Atlanta Hawks: 120-114



Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 105-134



Chicago Bulls-Detroit Pistons: 103-81



Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 95-106



Miami Heat-Orlando Magic: 123-110



New York Knicks-Indiana Pacers: 136-141



Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 121-105



Washington Wizards-Houston Rockets: 109-114





