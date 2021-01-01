NBA'de karantina süresi 6 güne indi!

NBA, KOVID-19 için minimum karantina süresini 10 günden altı güne indirdi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, aşılanmış olan NBA oyuncuları ve koçları, KOVID-19 test verilerinin artık bulaşıcı olma riski altında olmadıklarını göstermesi durumunda, 10 yerine sadece altı gün için karantinaya alınacaklar.



Karantina süresinde gösterilen reaksiyonun, halihazırda protokollerde yer alan birçok oyuncunun durumunu etkilemesinin beklendiği açıklanmıştı.



Verilere göre üçüncü doz aşıyı olan kişilerin, olmayanlara göre virüsü çok daha hızlı bir şekilde sistemlerinden temizlediği görülmüştü.



Son iki hafta içinde 172 oyuncu, ligin sağlık ve güvenlik protokollerine girmişti.



