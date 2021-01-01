Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA'de karantina süresi 6 güne indi!

NBA, KOVID-19 için minimum karantina süresini 10 günden altı güne indirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, KOVID-19 için minimum karantina süresini 10 günden altı güne indirdi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, aşılanmış olan NBA oyuncuları ve koçları, KOVID-19 test verilerinin artık bulaşıcı olma riski altında olmadıklarını göstermesi durumunda, 10 yerine sadece altı gün için karantinaya alınacaklar.

Karantina süresinde gösterilen reaksiyonun, halihazırda protokollerde yer alan birçok oyuncunun durumunu etkilemesinin beklendiği açıklanmıştı.

Verilere göre üçüncü doz aşıyı olan kişilerin, olmayanlara göre virüsü çok daha hızlı bir şekilde sistemlerinden temizlediği görülmüştü.

Son iki hafta içinde 172 oyuncu, ligin sağlık ve güvenlik protokollerine girmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal