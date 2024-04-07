NBA'de Jokic'in "triple-double" yaptığı maçı Nuggets, 32 sayı farkla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 142-110 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sıraya yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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NBA'de Jokic'in 'triple-double' yaptığı maçı Nuggets, 32 sayı farkla kazandı
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07 Nisan 2024 11:21
NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Nuggets, Hawks'ı 32 sayı farkla yendi.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt, 11 asist ile bu sezonki 25. "triple-double"ını yaparken, Kentavious Caldwell-Pope da 24 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

Hawks'ta ise Clint Capela, 19 sayı, De'Andre Hunter ve Bogdan Bogdanovic ise 18'er sayı attı.

Lakers'tan üst üst 4. galibiyet

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 116-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

D'Angelo Russell, Lakers adına 28 sayıyla maçın en yüksek sayısına ulaşırken, takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis ise "double-double" yaparak Lakers'ı Batı Konferansı'nda 8. sıraya taşıdı.

Lakers'ta James 24 sayı, 12 asist, Davis ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland'ın 26 sayısı galibiyet getirmek için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 116-97

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 113-103

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 96-116

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 142-110

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