NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Miami Heat, sahasında Atlanta Hawks'ı 113-109 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı
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09 Nisan 2022 11:08
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Miami Heat, sahasında Atlanta Hawks'ı 113-109 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat, konuk ettiği Hawks'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste 6, bu sezon ise 53. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 24, Jimmy Butler 20 sayı üretirken, Tyler Herro 15 sayı, 9 asistle "double double"ı kılpayı kaçırdı.

Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Clint Capela 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 25 sayı kaydetti.

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