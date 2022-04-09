NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Miami Heat, sahasında Atlanta Hawks'ı 113-109 mağlup etti.



NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat, konuk ettiği Hawks'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste 6, bu sezon ise 53. galibiyetini elde etti.



Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 24, Jimmy Butler 20 sayı üretirken, Tyler Herro 15 sayı, 9 asistle "double double"ı kılpayı kaçırdı.



Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Clint Capela 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 25 sayı kaydetti.



- Alperen Şengün'ün 17 sayısı yetmedi



Toronto Raptors, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı 117-115 yenerek bu sezon 48. ga





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