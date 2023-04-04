Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis ve Brooklyn Nets guardı Mikal Bridges, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.
Davis 38.7 sayı ve 11.7 ribaund ortalamaları yakalayarak takımının haftayı 3-0 kapatmasında büyük rol oynadı.
Bridges ise, Nets'in 3-0 geçtiği haftada 33.0 sayı, 5.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları kaydetti.
Davis 38.7 sayı ve 11.7 ribaund ortalamaları yakalayarak takımının haftayı 3-0 kapatmasında büyük rol oynadı.
Bridges ise, Nets'in 3-0 geçtiği haftada 33.0 sayı, 5.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları kaydetti.
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