NBA'de haftanın oyuncuları, Davis ve Bridges!

Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis ve Brooklyn Nets guardı Mikal Bridges, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de haftanın oyuncuları, Davis ve Bridges!
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04 Nisan 2023 11:03
Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis ve Brooklyn Nets guardı Mikal Bridges, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Davis 38.7 sayı ve 11.7 ribaund ortalamaları yakalayarak takımının haftayı 3-0 kapatmasında büyük rol oynadı.

Bridges ise, Nets'in 3-0 geçtiği haftada 33.0 sayı, 5.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları kaydetti.

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