NBA'de haftanın oyuncuları, Bogdanovic ve Westbrook!

Utah Jazz forveti Bojan Bogdanovic ve Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncuları seçildiler.



Bogdanovic maç başına 29.3 sayı, 4.5 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalarken, Jazz haftayı 4-0 kapattı:



3 Mayıs: 25 sayı (10-17 şut isabeti, 2-7 üçlük isabeti, 3-4 serbest atış), 3 ribaund, 2 asist.



5 Mayıs: 24 sayı (10-13 şut isabeti, 3-4 üçlük isabeti, 1-1 serbest atış), 2 ribaund, 2 top çalma.



7 Mayıs: 48 sayı (16-23 şut isabeti, 8-11 üçlük isabeti, 8-8 serbest atış), 8 ribaund, 2 asist, 2 top çalma.



8 Mayıs: 20 sayı (7-16 şut isabeti, 1-4 üçlük isabeti, 5-6serbest atış), 5 ribaund, 2 asist.



Westbrook ise maç başına 22.3 sayı, 17.3 ribaund ve 18.3 asist ortalamaları yakalayarak, Wizards'ı 3-1'lik bir seriye taşıdı ve NBA tarihinde dört maçlık bir süreçte 22+ sayı, 17+ ribaund ve 18+ asist ortalamaları yakalayan ilk oyuncu oldu:



3 Mayıs: 14 sayı (5-8 şut isabeti, 4-4 serbest atış), 21 ribaund, 24 asist, 1 top çalma, 1 blok.



5 Mayıs: 29 sayı (12-20 şut isabeti, 5-8 serbest atış), 12 ribaund, 17 asist, 3 top çalma, 1 blok.



6 Mayıs: 13 sayı (5-19 şut isabeti, 2-4 serbest atış), 17 ribaund, 17 asist, 1 top çalma.



8 Mayıs: 33 sayı (11-26 şut isabeti, 3-7 üçlük isabeti, 8-9 serbest atış), 19 ribaund, 15 asist, 1 top çalma, 2 blok.



