NBA'de gecenin X raporu; Nikola Jokic'ten triple-double

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 122-110 yendi.



NBA'e 2 maçla devam edildi. Nuggets, yıldızı Nikola Jokic'in 15 sayı, 13 ribaunt, 14 asistle kariyerinin 79. "triple-double"ını yaptığı maçta Thunder karşısında galip geldi.



Jokic, en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında Wilt Chamberlain'i geride bırakarak 6. sıraya yerleşti.



Beşinci galibiyetini alan Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Jamal Murray 24, Bruce Brown 15 sayı kaydetti.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 37, Luguentz Dort'un 19 ve Josh Giddey'nin 16 sayısı sezonun 4. mağlubiyetini engelleyemedi.



Magic, Warriors'ı geçtİ



Orlando Magic, sahasında Golden State Warriors'ı 130-129 mağlup etti.



İkinci kez kazanan Magic'te Jalen Suggs 26 sayı, 9 asist ve Paolo Banchero 22 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkı sağladı.



Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 39 sayı, 9 asist, Klay Thompson ise 27 sayı, 4 ribauntla oynadı.



