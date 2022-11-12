NBA'de gecenin X raporu

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele oldukça dikkat çekti.
Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Warriors 106-101 kazanırken, Stephen Curry 40 sayı 4 ribaunt 5 asist ile maça damgasını vurdu. Cleveland Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 29 sayı 10 ribaunt 9 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemezken, milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 1 asist 1 ribaunt ile tamamladı.
Gecenin diğer karşılaşmalarında ise şu skorlar ortaya çıktı;
Boston Celtics 131-112 Denver Nuggets
Orlando Magic 114-97 Phoenix Suns
New York Knicks 121-112 Detroit Pistons
Oklahoma City Thunder 132-113 Toronto Raptors
San Antonio Spurs 111-93 Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies 114-103 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers 114-120 Sacramento Kings
Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Warriors 106-101 kazanırken, Stephen Curry 40 sayı 4 ribaunt 5 asist ile maça damgasını vurdu. Cleveland Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 29 sayı 10 ribaunt 9 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemezken, milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 1 asist 1 ribaunt ile tamamladı.
Gecenin diğer karşılaşmalarında ise şu skorlar ortaya çıktı;
Boston Celtics 131-112 Denver Nuggets
Orlando Magic 114-97 Phoenix Suns
New York Knicks 121-112 Detroit Pistons
Oklahoma City Thunder 132-113 Toronto Raptors
San Antonio Spurs 111-93 Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies 114-103 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers 114-120 Sacramento Kings
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ