NBA'de gecenin X raporu

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele oldukça dikkat çekti.



Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Warriors 106-101 kazanırken, Stephen Curry 40 sayı 4 ribaunt 5 asist ile maça damgasını vurdu. Cleveland Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 29 sayı 10 ribaunt 9 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemezken, milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 1 asist 1 ribaunt ile tamamladı.



Gecenin diğer karşılaşmalarında ise şu skorlar ortaya çıktı;



Boston Celtics 131-112 Denver Nuggets

Orlando Magic 114-97 Phoenix Suns

New York Knicks 121-112 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 132-113 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 111-93 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 114-103 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 114-120 Sacramento Kings





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