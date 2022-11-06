NBA'de gecenin X raporu

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Houston Rocket'ın deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 129-117 mağlup olduğu karşılaşmada Alperem Şengün'ün performansı dikkat çekti.



Houston Rockets adına 17 sayı 7 ribaunt 5 asistlik performans ile oynayan Alperen Şengün, 21 sayı ile oynayan Jalen Green'in ardından takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu. Minnesota adına ise 25 sayı 9 ribaunt 6 asist ile oynayan Karl-Anthony Towns ve 19 sayı ile oynayan Anthony Edwards performansları ile dikkat çekti.



Gece oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde;



Orlando Magic 123-126 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 94-98 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 124-121 New Orleans Pelicians

New York Knicks 118-133 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 108-94 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 126-101 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 102-82 Portland Trail Blazers





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