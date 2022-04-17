NBA'de gecenin X raporu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 karşılaşmayla başladı.



Doğu Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'ı 131-111yenerek seride 1-0 öne geçti.



Sixers'ta 38 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyen Tyrese Maxey, galibiyetin mimarı oldu. Joel Embiid 19 sayı, 15 ribaunt, James Harden da 22 sayı, 14 asistle "double double" yaptı.



Raptors'ta ise Paskal Siakam 24 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, O.G. Anunoby 20 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.



- Warriors, seriye galibiyetle başladı



Batı Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Denver Nuggets'ı sahasında 123-107 mağlup eden Golden State Warriors, seriye galibiyetle başladı.



Warriors'ta 30 sayıyla oynayan Jordan Poole maçın en skorer ismi oldu. Klay Thompson 19, Stephen Curry ve Andrew Wiggins 16'şar sayılık katkı sağladı.



Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Nuggets'ta, Will Barton 24 sayı kaydetti.



- Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 131-111



Dallas Mavericks-Utah Jazz: 93-99



Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 117-130



Golden State Warriors-Denver Nuggets: 123-107





İLGİLİ VİDEO