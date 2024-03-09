NBA'de gecenin X raporu!

NBA normal sezonda güne 8 karşılaşmayla devam edildi.
Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 107-123 mağlup etti.
Milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.
Houston'da Jalen Green, 27 sayı ile takımının en skoreri oldu.
NBA'DE TÜM SONUÇLAR
NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
76ers 95-103 Pelicans
Wizards 112-100 Hornets
Cavaliers 113-104 Timberwolves
Knicks 98-74 Magic
Grizzlies 92-99 Hawks
Thunder 107-100 Heat
Lakers 123-122 Bucks
Trail Blazers 107-123 Rockets
Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 107-123 mağlup etti.
Milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.
Houston'da Jalen Green, 27 sayı ile takımının en skoreri oldu.
NBA'DE TÜM SONUÇLAR
NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
76ers 95-103 Pelicans
Wizards 112-100 Hornets
Cavaliers 113-104 Timberwolves
Knicks 98-74 Magic
Grizzlies 92-99 Hawks
Thunder 107-100 Heat
Lakers 123-122 Bucks
Trail Blazers 107-123 Rockets
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