NBA'de gecenin X raporu!

NBA'de Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 107-123 mağlup etti. Houston forması giyen Alperen Şengün, geceyi 19 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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NBA'de gecenin X raporu!
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09 Mart 2024 09:43
NBA normal sezonda güne 8 karşılaşmayla devam edildi. 

Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 107-123 mağlup etti. 

Milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı. 

Houston'da Jalen Green, 27 sayı ile takımının en skoreri oldu. 

NBA'DE TÜM SONUÇLAR

NBA'de gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

76ers 95-103 Pelicans
Wizards 112-100 Hornets
Cavaliers 113-104 Timberwolves
Knicks 98-74 Magic
Grizzlies 92-99 Hawks
Thunder 107-100 Heat
Lakers 123-122 Bucks
Trail Blazers 107-123 Rockets

 

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