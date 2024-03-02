NBA'de gecenin X raporu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 113-97 yendi.



NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 46 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Bucks, üst üste 5, bu sezon ise 40. galibiyetini elde etti.



Bucks'ta Damian Lillard 16 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Patrick Beverley 14 sayı, 4 ribaunt, Brook Lopez 12 sayı, 3 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı, 9 ribauntla oynadı.



Bulls'ta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 6 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle maçı tamamladı. Coby White 22 sayı, 3 ribaunt, Nikola Vucevic 17 sayı, 9 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, DeMar DeRozan 12 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.



Celtics, Mavericks'i 28 sayı farkla geçti



Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 138-110 mağlup ederek bu sezon 47. galibiyetini aldı.



Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 32 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kristaps Porzingis 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.



Konuk takımda ise Luka Doncic'in 37 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Kyrie Irving 19, P.J. Washington 17 sayı kaydetti.



Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 121-114



Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-110



Boston Celtics-Dallas Mavericks: 138-110



Toronto Raptors-Golden State Warriors: 105-120



Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-122



New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 129-102



Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 120-124 (uzatmada)



Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 97-113



Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 140-115





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU