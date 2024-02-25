NBA'de gecenin X raporu

NBA'de gecenin heyecanı 3 maç ile tamamlandı.



New York Knicks ile Boston Celtics arasında oynanan mücadeleyi Boston Celtics 116-102 kazanırken Celtics'de Jaylen Brown; 30 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ile maça damgasını vuran isim oldu. Knicks'in yıldız oyuncusu Jalen Brunson'un 34 sayı, 9 asist ve 3 ribauntluk performansı ise galibiyete yetmedi.



MINNESOTA YILDIZLARIYLA KAZANDI



Gecenin öne çıkan bir diğer maçında ise Minnesota Timberwolves evinde Brooklyn Nets'i 101-86 mağlup etti.



Timberwolves'da Anthony Edwards maça 29 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ile damga vururken, takımın bir diğer yıldızı Karl-Anthony Towns ise 28 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist ile oynadı.



NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde;



Minnesota Timberwolves 101-86 Brooklyn Nets

New York Knicks 102-116 Boston Celtics

Detroit Pistons 109-112 Orlando Magic





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU