NBA'de gecenin X raporu

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Boston Celtics forması giyen Jaylen Brown'un New York Knicks karşısındaki performansı dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de gecenin X raporu
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25 Şubat 2024 11:03
NBA'de gecenin heyecanı 3 maç ile tamamlandı.

New York Knicks ile Boston Celtics arasında oynanan mücadeleyi Boston Celtics 116-102 kazanırken Celtics'de Jaylen Brown; 30 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ile maça damgasını vuran isim oldu. Knicks'in yıldız oyuncusu Jalen Brunson'un 34 sayı, 9 asist ve 3 ribauntluk performansı ise galibiyete yetmedi.

MINNESOTA YILDIZLARIYLA KAZANDI

Gecenin öne çıkan bir diğer maçında ise Minnesota Timberwolves evinde Brooklyn Nets'i 101-86 mağlup etti.

Timberwolves'da Anthony Edwards maça 29 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ile damga vururken, takımın bir diğer yıldızı Karl-Anthony Towns ise 28 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist ile oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde;

Minnesota Timberwolves 101-86 Brooklyn Nets
New York Knicks 102-116 Boston Celtics
Detroit Pistons 109-112 Orlando Magic

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