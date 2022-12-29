NBA'de gecenin raporu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-107 yendi.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Nets, Hawks karşısında galip gelerek üst üste 10, sezonun 23. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.



Nets'te Kevin Durant 26 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve Nic Claxton 17 sayı, 10 ribauntla oynadı.



Dejounte Murray'nin 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve John Collins'in 21 sayı, 8 ribauntluk performansları, yıldız oyuncu Trae Young'ın forma giymediği maçta Hawks'ın 18. mağlubiyetini engelleyemedi.



Bulls, Bucks'ı uzatmada devirdi



Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı uzatmada 119-113 mağlup etti.



Sezonun 15. galibiyetine ulaşan ev sahibi Bulls'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle ön plana çıktı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 45 sayı, 22 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.



Zion Williamson'dan kariyer sayı rekoru



New Orleans Pelicans, sahasında Minnesota Timberwolves'u 119-118'lik skorla geçti.



Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve CJ McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Bu sezon 19. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards ve D'Angelo Russell 27'şer sayı üretti.



Sonuçlar



Detroit Pistons-Orlando Magic: 121-101



Washington Wizards-Phoenix Suns: 127-102



Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108



Miami Heat-Los Angeles Lakers: 112-98



Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 119-113 (Uzatmada)



New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 119-118



Golden State Warriors-Utah Jazz: 112-107



Sacramento Kings-Denver Nuggets: 127-126





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