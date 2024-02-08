Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards'ı deplasmanda 114-106 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.



NBA'e 7 maçla devam edildi. All-star yıldızı Donovan Mitchell'in 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımını sırtladığı maçta Cavaliers, Wizards'ı 8 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.



Cavaliers'ta Evan Mobley 22 sayı ve 8 ribaunt, Darius Garland 13 sayı ve 4 asist, Jarrett Allen 12 sayı ve 9 ribauntluk katkı sağladı.



Wizards'ta ise Kyle Kuzma 28 sayı ve 4 ribaunt, Corey Kispert 23 sayı ve 7 ribaunt, Daniel Gafford 14 sayı ve 13 ribauntla öne çıkan isimler oldu.



Alınan sonuçlar şöyle:



Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 106-114



Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 117-123



Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 104-127



Boston Celtics-Atlanta Hawks: 125-117



Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-104



Sacramento Kings-Detroit Pistons: 120-133



Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 106-117



