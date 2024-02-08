NBA'de Donovan Mitchell 40 sayı attı, Cavaliers üst üste 7. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards'ı deplasmanda 114-106 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de Donovan Mitchell 40 sayı attı, Cavaliers üst üste 7. galibiyetini aldı
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08 Şubat 2024 10:00
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards'ı deplasmanda 114-106 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. All-star yıldızı Donovan Mitchell'in 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımını sırtladığı maçta Cavaliers, Wizards'ı 8 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Cavaliers'ta Evan Mobley 22 sayı ve 8 ribaunt, Darius Garland 13 sayı ve 4 asist, Jarrett Allen 12 sayı ve 9 ribauntluk katkı sağladı.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma 28 sayı ve 4 ribaunt, Corey Kispert 23 sayı ve 7 ribaunt, Daniel Gafford 14 sayı ve 13 ribauntla öne çıkan isimler oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 106-114

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 117-123

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 104-127

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 125-117

Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-104

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 120-133

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 106-117

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