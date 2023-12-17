NBA'de Doncic 'triple double' yaptı, Mavericks kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Sloven yıldız Luka Doncic'in 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Mavericks, rakibini 11 sayı farklı yendi.



Anfernee Simons'ın 33 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı Blazers'ta, Jerami Grant 27 sayı, 5 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayıyla maçı tamamladı.



Mavericks'te Tim Hardaway 25 sayı, 6 ribaunt, Dante Exum ve Derrick Jones, 18'er sayılık performans sergiledi.



Clippers'ın bileği bükülmüyor



Sahasında New York Knicks'i 144-122 yenen Los Angeles Clippers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.



Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladığı Clippers'ta, Paul George 25 sayı, 7 asist, Ivica Zubac 13 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.



Knicks'te Jalen Brunson 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Julius Randle 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.



Keegan Murray'den 3'lük şovu



Sacramento Kings'in sahasında Utah Jazz'ı 125-104 mağlup ettiği maça Keegan Murray, 3 sayılık performansıyla damga vurdu.



Jazz potasına üst üste 11 isabetli üçlük gönderen Murray, rekor kırarak NBA tarihine geçti.



Murray'nin 47 sayıyla kariyer rekoru da kırdığı Kings'te, Domantas Sabonis 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Malik Monk 18 sayı, 8 asistle oynadı.



Jazz'da ise Collin Sexton 28, Lauri Markkanen 18 sayıyla mücadele etti.



Sonuçlar



Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 146-114



Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 82-135



Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-119



Miami Heat-Chicago Bulls: 118-116



Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 127-109



Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 124-120



Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 117-118



Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 120-131



Sacramento Kings-Utah Jazz: 125-104



Los Angeles Clippers-New York Knicks: 144-122





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