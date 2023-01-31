NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Mavericks, ağırladığı Doğu Konferansı sonuncusu Pistons'ı mağlup etti.



Sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir maç kaçıran Doncic 53 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle Mavericks'i galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçti.



Pistons'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, 5 ribaunt ve Saddiq Bey'in 18 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.



Wizards art arda 6. galibiyetini aldı



Doğu Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Washington Wizards, San Antonio Spurs'ü 127-106 yendi. Spurs deplasmanında 1999'dan bu yana ilk kez kazanan Wizards, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.



7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Deni Avdija ve 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Bradley Beal öne çıktı.



Peş peşe 6. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Keldon Johnson 26 sayı, Zach Collins ise 16 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.



Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 109-119



Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 121-104



San Antonio Spurs-Washington Wizards: 106-127



Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-118 (Uzatmada)



Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 120-128



Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 111-105



Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-106



Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 129-125





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