NBA'de dev kontratlar; 386 milyon dolar!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yıldız oyuncular Nikola Jokic ve Damian Lillard'ın yeni takımlarıyla uzattıkları sözleşmelerde kazanacakları ücretler dudak uçuklattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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NBA'de dev kontratlar; 386 milyon dolar!
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10 Temmuz 2022 13:07
NBA takımlarından Denver Nuggets'da forma giyen son iki sezon MVP'si Sırp pivot Nikola Jokic ve Portland Trail Blazers'ın yıldız gardı Damian Lillard'ın takımları ile yeni sözleşme imzaladıkları açıklandı.

JOKIC İLE 5 YIL DAHA

Denver Nuggets ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Jokic'in 5 yıl sonunda 264 milyon doları cebine koyacağı belirtilirken bu anlaşma NBA tarihinin en pahalı sözleşmesi oldu. 2014 yılında Denver Nuggets tarafından 41. sıradan draft edilen Nikola Jokic; 2 MVP ödülünün yanı sıra 4 kez de all-star maçında oynamaya hak kazandı.

DAMIAN LILLARD'A DEV KONTRAT

Portland Trail Blazers'ta forma giyen ABD'li gard Damian Lillard ise kulübüyle 2024-25 sezonuna kadar olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2026-27 sezonuna kadar kendisini Portland ekibine bağladı. Kariyerinde 6 kez all-star maçına davet edilen 31 yaşındaki Lillard, 2 yıl için tam 122 milyon dolar kazanacak.

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