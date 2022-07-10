NBA'de dev kontratlar; 386 milyon dolar!

NBA takımlarından Denver Nuggets'da forma giyen son iki sezon MVP'si Sırp pivot Nikola Jokic ve Portland Trail Blazers'ın yıldız gardı Damian Lillard'ın takımları ile yeni sözleşme imzaladıkları açıklandı.



JOKIC İLE 5 YIL DAHA



Denver Nuggets ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Jokic'in 5 yıl sonunda 264 milyon doları cebine koyacağı belirtilirken bu anlaşma NBA tarihinin en pahalı sözleşmesi oldu. 2014 yılında Denver Nuggets tarafından 41. sıradan draft edilen Nikola Jokic; 2 MVP ödülünün yanı sıra 4 kez de all-star maçında oynamaya hak kazandı.



DAMIAN LILLARD'A DEV KONTRAT



Portland Trail Blazers'ta forma giyen ABD'li gard Damian Lillard ise kulübüyle 2024-25 sezonuna kadar olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2026-27 sezonuna kadar kendisini Portland ekibine bağladı. Kariyerinde 6 kez all-star maçına davet edilen 31 yaşındaki Lillard, 2 yıl için tam 122 milyon dolar kazanacak.





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