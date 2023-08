NBA'de bu yılın Noel Gününde oynanacak karşılaşmalar belli oldu.



NBA'in 2023-24 sezonu Noel Günü karşılaşmaları, The Athletic'ten Shams Charania tarafından paylaşıldı.



Günün en dikkat çeken maçları arasında Los Angeles Lakers'ın Boston Celtics'i ağırlayacağı ve Golden State Warriors'ın ise Denver Nuggets'a konuk olacağı karşılaşmalar dikkat çekti.



New York Knicks'in Milwaukee Bucks'ı konuk ederek başlayacağı Noel Gününde, bir sonraki karşılaşmada Philadelphia 76ers'ın Miami Heat'i ziyaret edeceği belirtildi. Ayrıca daha sonra Dallas Mavericks ve Phoenix Suns'ın da karşı karşıya geleceği açıklandı.



Maçların tam sırası ise şu şekilde:



Milwaukee Bucks - New York Knicks

Philadelphia 76ers - Miami Heat

Boston Celtics - Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks - Phoenix Suns

Golden State Warriors - Denver Nuggets



Bu takımlardan dokuzu geçtiğimiz yıl Noel Günü'nde karşı karşıya gelmişti, ancak bu sene Memphis Grizzlies'in yerine Heat'in tercih edildiği görüldü.