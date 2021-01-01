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NBA'de beş takımın üçer max. kontratlı oyuncusu var!

NBA'de 2021-22 sezonunda kadrolarında üç veya daha fazla oyuncuyla maaş sınırının %25'ini veya daha fazlasını kaplayacak beş takım olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'de 2021-22 sezonunda kadrolarında üç veya daha fazla oyuncuyla maaş sınırının %25'ini veya daha fazlasını kaplayacak beş takım olduğu bildirildi.

Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers'ın bu kriterleri karşılayan beş takım olduğu açıklandı.

Ek olarak, Miami Heat ve Boston Celtics neredeyse %25'lik maaş yeri kaplayan bir oyuncu üçlüsüne sahipken, Denver Nuggets ve Phoenix Suns'ın 2022-23 sezonunda maksimum sözleşmeli üçüncü yıldızları da bulunacak.

The F5'dan Owen Phillips, durumu şu şekilde kaleme aldı:

"Bu dönem, yıldızlardan ve yedek oyunculardan inşa edilen kadroların dönemi. Şampiyonluk yarışmacılarının üst düzey yetenekler için büyük paralar harcadıkları ve maaş sınırlarının geri kalanını çaylak anlaşmalar, ucuz sözleşmeler ve veteran minimum kontratlar için kullandıkları dönem. NBA oyuncularının orta sınıfı - özellikle üst orta sınıf - sonuç olarak daha da zayıflamaya başladı."


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