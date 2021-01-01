NBA'de bazı yöneticiler: "Lakers, Caruso'yu bırakarak büyük hata etti!"

NBA'deki bazı yöneticiler, Chicago Bulls guardı Alex Caruso'yu geçtiğimiz yaz elinde tutmayan Los Angeles Lakers'ı eleştirdi.



Lakers, geçtiğimiz yaz Caruso'nun serbest oyuncu döneminde gitmesine izin vermesiyle, NBA'deki bazı yöneticilerin eleştiri oklarının hedefi oldu.



Bulls ile yaz döneminde dört yıllığı 37 milyon dolarlık bir kontrat yapmış olan 27 yaşındaki Caruso, sezonda 7-3 olan ekibin üzerinde hızlı bir etki yaratmış durumda.



Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre, bir Batı Konferansı yöneticisi "Caruso hücumda çok yetenekli olmayabilir, ancak tüm küçük şeyler için yüksek bir IQ'ya sahip ve açıkçası harika bir savunma oyuncusu" ifadelerini kullandı.



Doğu Konferansı'ndan bir yönetici ise, Lakers'ın yaz aylarında Caruso'nun gitmesine izin vermekle büyük bir hata yaptığını düşünüyor:



"Lakers o işi batırdı. Akıllarından ne geçiyordu emin değilim."



Caruso, bu sezon Bulls formasıyla 10 maçın tamamında forma giydi ve maç başına 27.9 dakika sahada kaldı. Kariyerinde bu alanda en yüksek ortalamasına ulaşan Caruso, maç başına 7.8 sayı, 2.6 ribaund ve 3.9 asist istatistikleri yakalarken, üçlük çizgisi gerisinden de %34.8 isabetle oynuyor.



