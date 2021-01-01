NBA'de ayın oyuncuları, Curry ve Durant!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Ekim/Kasım için NBA'de Ayın Oyuncuları seçildiler.



Warriors'ın yakaladığı 18-3'lük derecede Curry, 27.8 sayı, 6.6 asist ve 5.7 ribaund ortalamaları tutturdu.



Nets 15-6 seriyle giderken, Durant ise 28.6 sayı, 7.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakaladı.



ÇAYLAKLAR DA BELLİ OLDU



Ayrıca Cleveland Cavaliers pivotu Evan Mobley ve Oklahoma City Thunder guardı Josh Giddey de, NBA'de Ayın Çaylakları seçildiler.



Mobley, Cavaliers' için oynadığı 17 maçta 11-6'lık bir seri yakalamasına yardımcı oldu ve 33.8 dakika süre alarak, 14.4 sayı, 8.0 ribaund, 2.5 asist, 0.94 top çalma ve 1.76 blok istatistikleri tutturdu.



6-16'lık vasat altı bir dereceye sahip olan OKC'deki Giddey ise, 10.4 sayı, 7.2 ribaund ve 5.8 asist gibi oldukça iyi ortalamalara ulaştı.



