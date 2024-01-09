NBA'de Alperen Şengün'ün 22 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets, Heat'e 7 sayı farkla mağlup oldu.



Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Miami Heat karşısındaki performansı galibiyete yetmedi.



Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu da seçilen milli basketbolcu, Heat karşısında 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma ile oynayarak "double-double" yaptı.



Heat'te Tyler Herro 28, Bam Adebayo ise 22 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.



- Brown'ın 40 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi



Indiana Pacers, konuk ettiği Boston Celtics'i 133-131 mağlup ederken ev sahibi ekipte Bennedict Mathurin, 26 sayı atarak galibiyete katkı verdi.



Pacers'ta Tyrese Haliburton, ikinci çeyrekte dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Celtics'te Jaylen Brown'ın 40 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.



- Sonuçlar



Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 112-119 (Uzatmada)



Indiana Pacers-Boston Celtics: 133-131



Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 128-136



Miami Heat-Houston Rockets: 120-113



Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 116-132



Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 138-111





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