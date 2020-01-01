NBA'de 2020-21 sezonunun savunma beşleri belli oldu!

NBA, 2020-21 sezonunun savunma beşlerini duyurdu.



Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, Philadelphia 76ers guardı Ben Simmons, Golden State Warriors forveti Draymond Green, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo ve Bucks forveti Jrue Holiday, beraber savunma ilk beşini oluşturan isimler oldular.



Gobert böylece, art arda beşinci kez ilk beşe seçilmiş oldu. Yılın Savunmacısı ödülü oylamasında ikinci olan Simmons ise, art arda ikinci kez ilk takıma seçildi. Gobert ve Simmons oybirliğiyle seçilirken, Green ise 100 olası birinci takım oyunun 80'ini aldı.



Miami Heat ve 76ers ekiplerinin her ikisinde de ikinci savunma beşinde ikişer oyuncu yer aldı. Miami'den Bam Adebayo ve Jimmy Butler bulunurken, Philadelphia'dan takım arkadaşları Joel Embiid ve Matisse Thybulle bu onura layık görüldüler.



LA Clippers forveti Kawhi Leonard da, kariyerinde yedinci kez ikinci takıma seçildi.



