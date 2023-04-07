The Mavs forgot to play defense 😂 pic.twitter.com/S6q9ByrTb7



— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 23, 2023

NBA, Dallas Mavericks'in 22 Mart'ta Golden State Warriors'a karşı aldığı yenilgiyle ilgili yaptığı protestoyu reddetti.Dallas, hakemlerin üçüncü çeyreğin sonlarında topun hangi takımdan dışarı çıktığı üzerine hata yaptığını ve bunun Golden State için kolay bir basketle sonuçlanmasına neden olduğunu savunmuştu.Ancak lig, Mavericks'in 127-125 mağlup olduğu karşılaşmanın son 14 dakikasında iki kez skor üstünlüğünü yakalamış olmasından dolayı,karar kıldı.Söz konusu olay sırasındaekibi, alınan bir molanın ardındandüşünmüş ve tüm oyuncularını sahanındizmişti. Ancak hakemler topuvermiş ve bu da ekibin bomboş olan Mavericks potasının altındaile kolay bir basket bulmasına sebep olmuştu.Bu karışıklığın, daha öncedair çalınan düdükten sonra hakemin yaptığı işaretlerden kaynaklandığı iddia edilmişti. Hakem, önce topunolduğunu belirten bir işaret yapmış, ardından hızlıca mola alanbenchini işaret etmişti.Mavs'in sahibimaçtan sonra hakemlerintopun Mavs'de olduğunu belirttiklerini, ancak mola sırasında bunuolarak değiştirdiklerini iddia etmişti. Ancak NBA bu düşünceyiolarak nitelendirerek, Mavericks'in protestosundakabul ettiğini açıkladı.Lig, yaptığı açıklamada", ancak bu durumun protestoyu onaylayacak seviyede olmadığını belirtti. Dallas'ın itirazı kabul edilmiş olsaydı, iki taraf karşılaşmanın oynandığı son andan itibaren (üçüncü çeyreğin bitimine 1:59 kala) topun Mavericks'te olacağı şekilde yeniden oynamak durumunda kalacaktı.