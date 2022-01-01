NBA'da gecenin X raporu!

NBA'de normal sezon bu gece oynanan 5 maçla devam etti.



Gecenin en dikkat çeken maçında Milwaukee Bucks, uzatmalara giden maçta Brooklyn Nets'i 120-119 mağlup etti.



Bucks tarihinin en skorer oyuncusu ünvanını kazanan Giannis Antetokounmppo 44 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaştı. Son saniye üçlüğünü değerlendiremeyen Kevin Durant ise 26 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt ile oynadı.



Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'a 14 sayı farkla kaybettiği maçta Cedi Osman, 21 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle takımının en iyisi oldu.



Philadelphia 76ers'ın Detroit Pistons deplasmanında kaybettiği maçta Furkan Korkmaz, 5 dakika 24 saniye süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.



PLAYOFF'U GARANTİLEYENLER



Bu gece alınan sonuçların ardından Doğu Konferansı'nda Boston Celtics ve Milwaukee Bucks playoff biletini garantiledi.



Şu ana kadar Batı'da Phoenix, Memphis ve Dallas, Doğu'da ise Miami Heat playoff biletini garantilemişti.



Doğu'da New York, Washington, Indiana, Detroit ve Orlando'nun playoff ihtimali kalmadı. Batı'da ise Houston ve Oklahoma'nun playoff ümitleri tükendi.



GECENİN TOPLU SONUÇLARI



Detroit Pistons 102-94 Philadelphia 76ers



Atlanta Hawks 131-107 Cleveland Cavaliers



Brooklyn Nets 119-120 Milwaukee Bucks



Chicago Bulls 135-130 Los Angeles Clippers



Utah Jazz 122-109 Los Angeles Lakers



PLAYOFF'U GARANTİLEYENLER

Bu gece alınan sonuçların ardından Doğu Konferansı'nda Boston Celtics ve Milwaukee Bucks playoff biletini garantiledi.

Şu ana kadar Batı'da Phoenix, Memphis ve Dallas, Doğu'da ise Miami Heat playoff biletini garantilemişti.

Doğu'da New York, Washington, Indiana, Detroit ve Orlando'nun playoff ihtimali kalmadı. Batı'da ise Houston ve Oklahoma'nun playoff ümitleri tükendi.