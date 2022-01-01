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NBA'da gecenin X raporu!

NBA'de bu gece oynanan 5 maçın ardından 2 takım daha playoff biletini cebine koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
NBA'de normal sezon bu gece oynanan 5 maçla devam etti.

Gecenin en dikkat çeken maçında Milwaukee Bucks, uzatmalara giden maçta Brooklyn Nets'i 120-119 mağlup etti.

Bucks tarihinin en skorer oyuncusu ünvanını kazanan Giannis Antetokounmppo 44 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaştı. Son saniye üçlüğünü değerlendiremeyen Kevin Durant ise 26 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt ile oynadı.

Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'a 14 sayı farkla kaybettiği maçta Cedi Osman, 21 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle takımının en iyisi oldu.

Philadelphia 76ers'ın Detroit Pistons deplasmanında kaybettiği maçta Furkan Korkmaz, 5 dakika 24 saniye süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.

PLAYOFF'U GARANTİLEYENLER

Bu gece alınan sonuçların ardından Doğu Konferansı'nda Boston Celtics ve Milwaukee Bucks playoff biletini garantiledi. 

Şu ana kadar Batı'da Phoenix, Memphis ve Dallas, Doğu'da ise Miami Heat playoff biletini garantilemişti. 

Doğu'da New York, Washington, Indiana, Detroit ve Orlando'nun playoff ihtimali kalmadı. Batı'da ise Houston ve Oklahoma'nun playoff ümitleri tükendi. 

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Detroit Pistons 102-94 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 131-107 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 119-120 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 135-130 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 122-109 Los Angeles Lakers

PLAYOFF'U GARANTİLEYENLER
Bu gece alınan sonuçların ardından Doğu Konferansı'nda Boston Celtics ve Milwaukee Bucks playoff biletini garantiledi. 
Şu ana kadar Batı'da Phoenix, Memphis ve Dallas, Doğu'da ise Miami Heat playoff biletini garantilemişti. 
Doğu'da New York, Washington, Indiana, Detroit ve Orlando'nun playoff ihtimali kalmadı. Batı'da ise Houston ve Oklahoma'nun playoff ümitleri tükendi.

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