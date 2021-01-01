NBA, Cumartesi geceki Pacers - Suns maçını erteledi

NBA, bu Cumartesi gecesi Indiana Pacers ve Phoenix Suns arasında oynanması planlanan maçın, sağlık ve güvenlik protokolleri gereğince ertelendiğini duyurdu.



Suns'ın devam eden KOVID-19 temas takibi nedeniyle, zorunlu minimum sekiz uygun oyuncu miktarına ulaşamadığı kaydedildi.



Bu maç, Atlanta Hawks'a (Çarşamba) ve Golden State Warriors'a (bu gece) karşı oynanması planlanan fakat ertelenen maçlardan sonra, arka arkaya ertelenen üçüncü Suns maçı oldu.



Lig, şu ana dek 10 maç ertelemiş oldu ve beklenti ise, bu karşılaşmaların muhtemelen sezonun ikinci yarısında yeniden planlanması üzerine.



