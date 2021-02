NBA, Cuban'ın ulusal marş çalmama kararını reddetti!

NBA, Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban'ın, Mavericks'in iç saha maçlarından önce ABD ulusal marşını çalmama kararını reddetti.



NBA'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İletişim Direktörü Mike Bass bir basın açıklamasında şunları söyledi:



"NBA takımları artık taraftarları sahalarına geri alma sürecinde olduğundan ötürü, tüm takımlar uzun süredir devam eden lig politikasına uygun olarak ulusal marşı çalacaktır."



Cuban, Mavericks'in bu sezon ulusal marşı çalmayı neden bıraktığına dair bir açıklama yapmazken, takımın bu kararı belirsiz bir karar olarak vermeyi amaçlamış olduğunu belirtmişti.



"ULUSAL MARŞI İPTAL ETMEMİŞTİK"



Cuban, NBA'in açıklamasına yanıt olarak, The New York Times'tan Marc Stein'a şunları söyledi:



"Ulusal marşı iptal etmemiştik. Bayrağımız hala American Airlines Center'ın duvarında gururla dalgalanıyordu ve herkes, bayrağa hitap etme, dua etme, selam durma ya da arzu ettiği duyguları gösterme fırsatını buluyordu.



İnsanların ulusal marşa ve ülkemize duyduğu tutkuya her zaman saygı duymuşuzdur. Marş her çalındığında, şahsen her zaman elimi kalbimin üzerine götüren biri olmuşumdur. Fakat bu marşın kendilerini temsil etmediğini düşünen insanlara da kulak vermiştik. Onların bu düşüncelerini kimse dinlemediğinden ötürü, bunu yaparak onlara saygı göstermeyi amaçlamıştık.



Umudumuz, ulusal marşın çalınması adına tutkusu olanların, marşın kendisini temsil ettiğini düşünmeyenlere kulak verirken de aynı tutkuyu göstermesidir."