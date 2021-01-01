Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA, Cuban'ın ulusal marş çalmama kararını reddetti!

NBA, Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban'ın, Mavericks'in iç saha maçlarından önce ABD ulusal marşını çalmama kararını reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban'ın, Mavericks'in iç saha maçlarından önce ABD ulusal marşını çalmama kararını reddetti.

NBA'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İletişim Direktörü Mike Bass bir basın açıklamasında şunları söyledi:

"NBA takımları artık taraftarları sahalarına geri alma sürecinde olduğundan ötürü, tüm takımlar uzun süredir devam eden lig politikasına uygun olarak ulusal marşı çalacaktır."

Cuban, Mavericks'in bu sezon ulusal marşı çalmayı neden bıraktığına dair bir açıklama yapmazken, takımın bu kararı belirsiz bir karar olarak vermeyi amaçlamış olduğunu belirtmişti.

"ULUSAL MARŞI İPTAL ETMEMİŞTİK"

Cuban, NBA'in açıklamasına yanıt olarak, The New York Times'tan Marc Stein'a şunları söyledi:

"Ulusal marşı iptal etmemiştik. Bayrağımız hala American Airlines Center'ın duvarında gururla dalgalanıyordu ve herkes, bayrağa hitap etme, dua etme, selam durma ya da arzu ettiği duyguları gösterme fırsatını buluyordu.

İnsanların ulusal marşa ve ülkemize duyduğu tutkuya her zaman saygı duymuşuzdur. Marş her çalındığında, şahsen her zaman elimi kalbimin üzerine götüren biri olmuşumdur. Fakat bu marşın kendilerini temsil etmediğini düşünen insanlara da kulak vermiştik. Onların bu düşüncelerini kimse dinlemediğinden ötürü, bunu yaparak onlara saygı göstermeyi amaçlamıştık.

Umudumuz, ulusal marşın çalınması adına tutkusu olanların, marşın kendisini temsil ettiğini düşünmeyenlere kulak verirken de aynı tutkuyu göstermesidir."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal