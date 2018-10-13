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NBA.com'un Türkiye'deki resmi adresi iki yıl daha Sporx olacak

Amerikan Basketbol Ligi NBA ile Türkiye'nin en geniş spor içerik platformu Sporx.com başarılı işbirliklerini 2018/19 sezonunda da sürdürmeye devam edecek

Amerikan Basketbol Ligi NBA ile Sporx.com başarılı işbirliklerini 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında da sürdürecek. NBA'in Türkiye'deki resmi internet adresi olan Sporx.com , özel olarak hazırladığı Sporx.com/NBA adresiyle aralarında videoların, önemli olayların, yerel makalelerin ve gerçek zamana dayalı istatistiklerin de yer almakta olduğu bir dizi multimedya içeriğini spor severlere sunmaya devam edecek.

Sporx.com'un deneyimli ekibi, bloglar, analiz ve yorumlarla olayların iç yüzüne dair uzman görüşlerin ortaya konmasını sağlayacaklar. Türkiye'deki NBA.com adresini ziyaret eden taraftarlar otomatik olarak Sporx.com/NBA/ adresine yönlendirilecek.

Sporx.com CEO'su İlkan Gökyılmaz işbirliğiyle ilgili; "Türkiye'nin öncü spor sitesi olarak dünya basketbolunun en önemli organizasyonu NBA ile 3 yıldan bu yana sürdürdüğümüz iş ortaklığımız bulunuyor. 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında da en kaliteli basketbol içeriğini spor severlere sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sporx.com/NBA/ takipçilerine kapsamlı video olarak önemli etkinlikleri sunacak. Bunların arasında maçlardan özetler, günün en iyi hareketleri, Fast Break gibi özel bölümler ve farklı içerikler yer alacak. Ziyaretçiler, 30 NBA takımının tümüyle ilgili en son haberlerin ve önemli etkinliklerin yer aldığı takım sayfalarına erişebilme imkanına sahip olacak. Sporx.com/NBA/, aynı zamanda Türkiye'deki basketbolu geliştirmeye yönelik NBA etkinliklerine çeşitli destekler verecek.

Sporx Hakkında

2005 yılında yayın hayatına başlayan Sporx, hızla Türkiye'nin 1 numaralı spor haberleri ağı haline gelmiştir. Gerek Türkiye'den gerekse dünyanın dört bir yanından spor haberlerinin ele alınmakta olduğu Sporx.com, spor severlere geniş kapsamlı içerikler sunmaktadır. Sporx Spor Haber Ağı 5 farklı markası ile web – mobil siteler, iOS, Android, iPad uygulamaları ve çeşitli TV markalarının Smart TV uygulamaları üzerinden her mecrada spor severlere ulaşmaktadır. Sporx sosyal ağları topluluğu 11 milyonu aşkın takipçiyle onlarca Facebook , Twitter, Instagram, YouTube, Twitch hesaplarından etkileşime geçmektedir. Sporx, dört yıl üst üste aralarında gazetelerin, TV'lerin, dergilerin ve web sitelerinin de yer almakta olduğu, spor haberciliğine ilişkin en yüksek düzeydeki ödül olan Türkiye Spor Yazarları Derneğinin En İyi Haber ödülünü kazanmış bulunmakta.


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