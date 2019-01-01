NBA - Çin krizinde büyük endişe!: "Maaş sınırları düşebilir"

NBA'in, Çin ile işbirliğini kaybetmesi ihtimaline karşı, takımların maaş kapasitesinde %10 ila 15 arasında düşüş görebileceği bir senaryoya hazırlandıkları açıklandı.



En az beş takımın, 2020-21 sezonu için maaş sınırının, NBA'in Çin'deki durumu nedeniyle %10-15 arasında düşebileceği ihtimalinin değerlendirildiği söylendi.



Bir lig kaynağı, "Bu, tıpkı sınırın fırlaması gibi, ama tam tersi. Geçen yaz herkesin harcadığı paradan sonra, bunun hepimiz üzerinde büyük bir etkisi olacak." şeklinde konuştu.



NBA, kısa süre önce 2020-21 sezonu için 116 milyon dolarlık bir maaş sınırı projeksiyonu yayınlamıştı. Bu sınır, 2019-20 sezonundaki 109 milyon dolarlık sınırdan 7 milyon dolar daha yüksek.



"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR NOKTADA BULUNMADIM"



Bir ekibin maaş kapasitesi uzmanı, şunları söyledi:



"Daha önce bu noktada gerçekten bulunmadım. Sınır son yıllarda çok yükseldi. Bu gerçekten farklı bir durum. Ligin bugün bulunduğumuz 109 milyon dolarlık yerden düşmemesi için bazı tedbirleri göz önünde bulundurması adına, baskıya girip girmeyeceğini merak ediyorum. Aksi taktirde, bir grubumuz vergi sınırının üzerindeyiz. Şimdi bilmek güzel olurdu, çünkü bu, sezon boyunca takaslara ve diğer her şeye yaklaşım şeklimizi değiştiriyor."



Bir takım ekiplerin, maaş sınırının beklenmedik bir şekilde ani düşüş göstermesi durumunda, kendilerini lüks vergisi içerisinde bulabilme ihtimali bulunuyor.



