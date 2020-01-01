NBA çalışanları, greve gitti!

ESPN'den Malika Andrews'a göre, ligin New York genel merkezindeki yaklaşık 100 NBA çalışanı, sosyal adalet için mücadele eden NBA ve WNBA oyuncularıyla dayanışma içinde bugün greve gitti.



Çalışanların günü seçilmiş yetkilileri arayarak geçirecekleri bildirildi.



Andrews'a göre, çalışanlar, başkan Adam Silver'a ve başkan yardımcısı Mark Tatum'a bir mektup göndererek kısmen şunları söyledi:



"NBA'in, liderliğinin ve Yönetim Kurulu'nun, polis vahşeti ve sistemik ırkçılığa doğrudan değinmek ve bunlarla doğrudan mücadele etmek için daha fazlasını yapma gücüne sahip olduğuna inanıyoruz."



Silver, sızdırılan bir e-postada, çalışanlarına adaletsizliklere ışık tutan NBA ve WNBA oyuncularını desteklediğini belirtti:



"Siyahi erkekler ve kadınlarla aynı kaderi yaşamasam da, ırkçı şiddetin neden olduğu travma ve korkuyu ve ülkemizde devam eden ırksal eşitsizliğin acı mirasını nasıl sürdürdüğünü görebiliyorum."



NBA oyuncularının, Milwaukee Bucks'ın boykotunun diğer birçok maçın ertelenmesine yol açmasının ardından, Perşembe günü sezona devam etmeye karar verdiği bildirilmişti. Ancak resmi bir yeniden planlama açıklaması yapılmamıştı.



Oyuncuların, Wisconsin'de silahsız Afroamerikalı Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından, lig ve takım sahiplerinin sosyal adalet girişimlerine daha fazla hizmet etmesini talep ettikleri bildirildi.



