NBA Bubble'ında yine, pozitif koronavirüs testine rastlanmadı!

NBA, bu hafta Orlando bubble'ında sıfır pozitif koronavirüs test sonucu aldığını resmi olarak açıkladı.



"Test sonuçlarının en son 12 Ağustos'ta duyurulmasından bu yana NBA kampüsünde KOVID-19 için test edilen 341 oyuncudan sıfır pozitif test dönmüştür."



NBA kampüsündeki bir oyuncunun gelecekte onaylanmış bir pozitif test vermesi durumunda, NBA ve Oyuncular Derneği tarafından onaylanmış gereğince, izolasyondan ayrıldığı için onaylanana kadar izolede kalacak.



Bu hafta, bubble'da sıfır pozitif koronavirüs testlerinin olduğu beşinci hafta oldu.



