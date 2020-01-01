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NBA bubble'ına girecek misafirlere, "uzun süreli ilişki" koşulu!

NBA ve NBPA'in, ailelerinden olmayan oyuncular tarafından getirilen misafirlerin, katılmak için gelecekleri oyuncuyla uzun süredir devam eden bir ilişkisi olması gerektiği konusunda karar kıldıkları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA'in, ailelerinden olmayan oyuncular tarafından getirilen misafirlerin, katılmak için gelecekleri oyuncuyla uzun süredir devam eden bir ilişkisi olması gerektiği konusunda karar kıldıkları açıklandı.

Bu karar, ESPN'in bu koşulları detaylandıran bir not elde ettiği iddialarıyla ortaya çıktı.

Yayınlanan notta, şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"NBA, bu ayki konferans yarı finallerinin başlaması için takım misafirlerinin bubble'ın içine girmesine hazırlanırken, lig ve oyuncu derneği, aile dışı üyelerin ziyaret ettikleri kişilerle 'uzun süreli ilişkileri' olması gerektiğinde karar kıldı.

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği, oyuncuların 'yalnızca sosyal medya veya başka bir aracı aracılığıyla tanıdığı kişiler' de dahil olmak üzere, rastgele misafirleri ağırlamaktan alıkoyan şartları müzakere etti."

Nota göre, "önceden var olan kişisel ve bilinen bir ilişkisi" bulunmayan ziyaretçilerin, bubble'a girmesine izin verilmeyecek. Konuklar, KOVID-19 için negatif test sonucu almaları ve karantina dönemini tamamlamaları koşuluyla, 31 Ağustos gibi erken bir tarihte oyunculara katılabilecek.

Tüm ikinci tur playoff takımlarının konuklarına, 17 adet otel odası tahsis edileceği de detaylar arasında yer alıyor.


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