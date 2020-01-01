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NBA, bubble sayesinde 1.5 milyar dolarlık gelir kaybını önledi!

NBA'in, Orlando'daki kampüs ortamında yaklaşık 100 gün boyunca faaliyet göstermek için 180 milyon dolar harcadığı, ve bu yatırımın, ligin tahmini 1.5 milyar dolarlık bir gelir kaybına engel olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Orlando'daki kampüs ortamında yaklaşık 100 gün boyunca faaliyet göstermek için 180 milyon dolar harcadığı, ve bu yatırımın, ligin tahmini 1.5 milyar dolarlık bir gelir kaybına engel olduğu açıklandı.

Paranın büyük kısmının ulusal ve yerel televizyon gelirlerine bağlı olduğu ve sonrasında lig sponsorluklarının geldiği belirtildi.

Disney bubble ekibinden bir yönetici, NBA tarihindeki en uzun sezonu tamamlamak için gereken muazzam çaba ve yatırım için, "Şüphesiz, buna değdi" açıklamasını yaptı.

Lig, önümüzdeki birkaç hafta içinde 30 takımın tamamı için denetimleri tamamlayana kadar, toplam gelir eksikliğinin miktarını bilemeyecek.

Ligin gelirinin yaklaşık yüzde 40'ının, bilet satışlarından geldiği biliniyor.

Ancak Los Angeles Times'a göre lig, sezonu tamamlayarak yaklaşık aynı sayıyı telafi etmesine rağmen, salgın nedeniyle yaklaşık 1.5 milyar dolar gelir kaybetmiş oldu.


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