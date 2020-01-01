NBA, bu yaz yeni bir toplu pazarlık sözleşmesini devreye sokabilir

NBA ve NBPA'in koronavirüs nedeniyle yeni bir toplu pazarlık turu başlatabileceği bildirildi.



KOVID-19 krizi ve sezonun askıya alınması, NBA ve oyuncularını önümüzdeki haftalarda tamamen beklenmedik bir toplu pazarlık turuna zorlayabilir. İki taraf, büyük olasılıkla lig takviminde geçici veya kalıcı bir değişikliğin yanı sıra, öngörülen gelirin azalması nedeniyle maaş sınırını düzeltmeyi müzakere edecek. Draft'a girme kuralları gibi diğer konular da devreye girebilir.



ESPN'den Brian Windhorst şunları söyledi:



"NBA ve sendika geri döndüklerinde müzakere etmek zorunda kalacaklar. Lig yılını değiştirmek gibi basit şeyler için toplu pazarlık anlaşmasını açmak zorunda kalacaklar. Lig yılı değişecek, ama potansiyel olarak takım sahiplerinin sorduğu tavizler olacak ve oyuncular için bazı istekler olacak."



"Yaz döneminde bir pazarlık oturumuna gideceğimize inanıyorum. Yıllar boyunca, yedi ya da sekiz yıldır kilitli olan CBA'in yaz döneminde yeniden açılacağına inanıyorum. Tartışılabilecek bazı şeyler olacak. Örneğin, NBA takvimini nasıl yenileyecekleri veya maaş kapasitelerini nasıl değiştirecekleri konusunda CBA'i açıyorlarsa, belki de bunu yaparken araya bir 'one-and-done' da ekleyebilirler. Bazı müzakereler ve tartışmalar olacak. Bu yüzden oyuncular ve takım sahipleri arasındaki ilişki, şu anda izlenmesi gereken bir şey. Tekrar oynamaya başlamak için anlaşma yapmak zorunda kalacaklar ve kabul ettikleri parametrelerinin dışında olacaklar."



