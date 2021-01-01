NBA, bu seneki All-Star maçını düzenleme fikrini tartışıyor!

NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası), Mart ayı başlarında bir All-Star maçı düzenleme olasılığını tartıştığı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Atlanta, 7 Mart'ta etkinliğe ev sahipliği yapacak aday şehirlerden biri olarak ortaya çıktı.



NBA, 21-24 Şubat arasında Indianapolis'te düzenlenmesi planlanan All-Star haftasonunu, KOVID-19 dolayısıyla iptal etmek zorunda kalmıştı.



NBPA başkanı Chris Paul'un, sezon tatilinde (5-10 Mart) bir maç oynanabilmesi fikrinden yana olduğu belirtildi.



