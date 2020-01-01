NBA, bu geceki playoff maçlarını erteledi! Bucks ve Magic'ten boykot!

Milwaukee Bucks, bu akşamki NBA playoff maçını Orlando Magic ile beraber, Jacob Blake'in Wisconsin'de polis tarafından vurulması üzerine boykot etmeye karar verdi.



NBA, Los Angeles Lakers maçı da dahil olmak üzere bugün planlanan üç maçın da ertelendiğini belirtti.



İki takım arasındaki maç bu gece planlanmıştı, ancak Bucks takımı sahaya girmeyi reddetti. Magic maç için ısınırken, rakiplerinin dışarı çıkmayacağı belli olunca sahayı terk ettiler.



İşte NBA'den resmi duyuru:



"NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncular Birliği bugün, Milwaukee Bucks'ın bugün Orlando Magic'e karşı 5. maçta söz sahibi olmama kararının ışığında, bugünkü üç maç - Bucks ve Magic, Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers karşılaşması ertelendi. Her serinin 5. maçı yeniden planlanacak."



BUDENHOLZER, MAÇTAN ÖNCE KONUŞTU



Blake, bu hafta başlarında arabasına binmeye çalışırken bir polis memuru tarafından yedi kez vurulmuştu. Blake'in ailesine göre kısmen felçli kalmasına neden olan vurulma, videoya çekilmişti ve Wisconsin'de büyük çaplı protestolara yol açmıştı. Bu protestolar, iki kişinin öldürülmesine ve birinin birden çok ateşli silahla ağır yaralanmasına neden olmuştu.



Bucks organizasyonunun, maçtan önce boykotun tam olarak farkında olmadığı görülüyordu, çünkü takımın resmi Twitter hesabı, oynanacak maçın kadrosunu yayınlamıştı.



Ancak, maçtan önce Bucks koçu Mike Budenholzer, bir basın röportajında Bucks'ın memleketi Milwaukee'de yaşananlar göz önüne alındığında, takımın maçta oynamasının zor olacağını söyledi:



"Değişime ve değişiklik isteme arzusuna sahip olmak büyük bir mücadele. Kenosha, Milwaukee ve Wisconsin'de farklı ve daha iyi bir şey istemek ve sonra çıkıp bir maçta oynamak."



YILDIZLAR DA SESSİZ KALMADI!



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James dahil olmak üzere birçok NBA yıldızı, Bucks'ın kararı için desteklerini paylaşmak için sosyal medyadaydı:



"LANET OLSUN! DEĞİŞİM TALEP EDİYORUZ! BIKTIK!"



Utah Jazz süperstarı Donovan Mitchell, "Değişim istiyoruz! Bucks'a selam olsun." şeklinde tweet attı.



Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray, Bucks'ın boykotunun ardından, Twitter'da "Adalet istiyoruz!!!" şeklinde bir tweet attı.



NBA playoffları, KOVID-19 nedeniyle Orlando'da bir bubble ortamında gerçekleşiyor. Ulusal marş sırasında pek çok oyuncu, ırksal eşitsizliği ve polis şiddetini protesto etmek için diz çökmüştü.



