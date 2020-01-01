Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA, "Black Lives Matter" hareketini daha da çok benimsiyor!

NBA başkan yardımcısı Mark Tatum, NBA'in sezonun askıya alınması sırasında 'Black Lives Matter' hareketini, George Floyd'un ölümünden sonra olduğundan çok daha büyük bir şekilde benimsediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkan yardımcısı Mark Tatum, NBA'in sezonun askıya alınması sırasında 'Black Lives Matter' hareketini, George Floyd'un ölümünden sonra olduğundan çok daha büyük bir şekilde benimsediğini söyledi.

Tatum, The Athletic ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi:

"Black Lives Matter'a politik bir mesele olarak bakmadık. Bunu daha geniş bir hareket olarak gördük. Bu bir insan hakları meselesidir. Black Lives Matter, ırksal eşitsizlik etrafında daha geniş bir hareketi temsil etmeye başladı ve oyuncularımızı, koçlarımızı, personelimizi, takımlarımızı bu kritik öneme sahip konularda konuşmalarında destekliyoruz."

Bilindiği gibi, NBA'deki oyuncuların dörtte üçünden fazlası Afroamerikalı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal