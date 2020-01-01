NBA, "Black Lives Matter" hareketini daha da çok benimsiyor!

NBA başkan yardımcısı Mark Tatum, NBA'in sezonun askıya alınması sırasında 'Black Lives Matter' hareketini, George Floyd'un ölümünden sonra olduğundan çok daha büyük bir şekilde benimsediğini söyledi.



Tatum, The Athletic ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi:



"Black Lives Matter'a politik bir mesele olarak bakmadık. Bunu daha geniş bir hareket olarak gördük. Bu bir insan hakları meselesidir. Black Lives Matter, ırksal eşitsizlik etrafında daha geniş bir hareketi temsil etmeye başladı ve oyuncularımızı, koçlarımızı, personelimizi, takımlarımızı bu kritik öneme sahip konularda konuşmalarında destekliyoruz."



Bilindiği gibi, NBA'deki oyuncuların dörtte üçünden fazlası Afroamerikalı.



