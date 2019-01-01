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NBA, başlangıç tarihini 30 Temmuz'a çekti!

NBA'in, sezona geri dönüş için 30 Temmuz'u hedeflediği açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, sezona geri dönüş için 30 Temmuz'u hedeflediği açıkladı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 2019-20 sezonuna devam etmek için geçici yeniden başlama tarihi, ligin daha önce açıklanan 31 Temmuz hedefinden bir gün önce.

Ligin takımlarından yirmi iki tanesi, 2019-20 sezonunda oynamaya devam edecek: lige yükseldiğinde playoff sıralamalarını ele geçirmeyi başaran 16 takım ve playoff resmine altı maçtan daha yakın olan altı takım.

NBA en son, 11 Mart'ta Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert KOVID-19 için pozitif test sonucu alan ilk aktif oyuncu olduğu gece bir maç düzenlemişti.


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