NBA, başlangıç tarihini 30 Temmuz'a çekti!

NBA'in, sezona geri dönüş için 30 Temmuz'u hedeflediği açıkladı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 2019-20 sezonuna devam etmek için geçici yeniden başlama tarihi, ligin daha önce açıklanan 31 Temmuz hedefinden bir gün önce.



Ligin takımlarından yirmi iki tanesi, 2019-20 sezonunda oynamaya devam edecek: lige yükseldiğinde playoff sıralamalarını ele geçirmeyi başaran 16 takım ve playoff resmine altı maçtan daha yakın olan altı takım.



NBA en son, 11 Mart'ta Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert KOVID-19 için pozitif test sonucu alan ilk aktif oyuncu olduğu gece bir maç düzenlemişti.



