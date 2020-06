NBA, basın üyelerine Orlando'da kısıtlama getiriyor

Profesyonel Basketbol Yazarları Derneği'nin ifadesine göre, NBA seçkin bir grup gazeteciye, karantinadan çıkmaları durumunda yeniden giriş seçeneği olmadan en az üç buçuk ay boyunca Disney "bubble'ına" girmesine izin verebilecek.



NBA, 2020 sezonunu Walt Disney World'deki bir "bubble'ın" içinde yeniden başlatmak için bir plan yapmış durumda, ancak yine de ligin aşması gereken çok sayıda lojistik engel bulunuyor.



Medya erişimi halen belirsiz durumda, ancak The Daily Beast'den Robert Silverman'a göre, bubble'ın içinde küçük bir muhabir grubuna izin verilecek ve ayrılmaları durumunda da içeri girmelerine izin verilmeyecek:



"Lig ve medya arasındaki bu tür bir düzenleme daha önce hiç görülmedi, ancak bunlar tamamen yeni şartlar. NBA, haklı olarak oyuncuların, personelin ve medyanın güvende olmasını sağlamak için her türlü tedbiri alıyor. Bir yıldız oyuncu için pozitif gelecek bir koronavirüs teşhisi, tüm NBA'i yeniden başlatabilir.



"Telefonla ulaşan (PBWA başkanı Josh) Robbins, attığı e-postanın doğruluğunu ve içeriğini doğruladı. PBWA ile lig arasındaki görüşmeler sürüyor. NBA yorum talebine cevap vermedi, ancak görüşmelerden haberi olan bir kaynak, ligin medya planının henüz tamamlanmadığını söyledi."



BASIN, İKİ AYRI "KATMANA" AYRILACAK



3 Haziran'da tüm PBWA üyelerine gönderilen ve "hiçbir şekilde dışarı bildirilmeyecek kayıt dışı iletişim" etiketli e-posta, müzakerelerin sürdüğünü ve değişebileceğini vurguladı. Ancak şimdilik NBA'in basını iki ayrı "katmana" ayırmayı planladığı ortaya çıktı.



İlk ve daha küçük olan katmanın "bubble'ın içinde" kalacağı, bu ortama getirildikten sonra, her gün test edileceği ve sonrasında oyuncular ve antrenörler ile etkileşime girmelerine izin verileceği söylendi.



Bu grubun en fazla erişime sahip olacağı, fakat normal şartlarda alışık olunanda çok daha fazla kısıtlama altında çalışacak bir grup olduğu belirtildi. Aylar sürecek sezon boyunca herhangi bir noktada karantinayı kırmaları durumunda, tekrar girmelerine izin verilmeyeceği de eklendi.



Basın mensuplarının konut masraflarının NBA veya Disney ev sahipleri tarafından karşılanmayacağı açıklandı.



Daha büyük olan ikinci kademe muhabirlerin maçlara bizzat katılmasına izin verileceği, aksi takdirde Disney-ESPN kampüsüne girmelerine izin olmayacağı kaydedildi.



Herhangi bir oyuncu, antrenör veya takım personeli ile "yüz yüze etkileşimde" bulunmalarının ise tamamen yasak olduğu tekrarlandı.