NBA'in, Avrupa basketbolunda yatırım fırsatlarını araştırma sürecini başlattığı bildirildi.



NBA'in başkan yardımcısı Mark Tatum, ligin Avrupa basketbolundaki yatırım fırsatlarını aktif olarak araştırdığını ve basketbolun Avrupa'daki varlığını artırabilecek potansiyel yatırımlar konusunda FIBA ile bazı görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.



Tatum, bunu NBA'in basketbolu büyütmesi için "henüz denenmemiş bir fırsat" olarak nitelendirdi ve oyunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için FIBA ve Avrupa ortaklarıyla işbirliği yapmanın önemini vurguladı.



Yatırımla ilgili görüşmelerin hala ön aşamada olduğunu vurgulayan Tatum, Avrupa basketbolu için uygulanabilir bir işletme modeli geliştirme ihtiyacının da altını çizdi.



NBA'in 2019'da FIBA ile ortaklaşa başlatılan başarılı Afrika Basketbol Ligi'nden (BAL) ilham alabileceğini beliren Tatum, benzer bir yaklaşımın Avrupa basketbolu için faydalı olabileceğine inandığını söyledi.



Basketbolun bölgedeki popülaritesine rağmen Tatum, sporun "ticari pazarın yüzde 1'inden daha az bir paya" sahip olduğunu açıkladı ve şu anda herhangi bir potansiyel yatırım veya lig için belirli bir tarih olmadığını yineledi.



NBA'in Avrupa'ya olan ilgisi, birkaç üst düzey Avrupa takımının karşı karşıya olduğu finansal zorlukların ortasında geliyor. Raporlar, bazı takımların mevcut ekonomik yapıdan memnun olmadığını ve NBA'in katılımını potansiyel bir çözüm olarak gördüğünü öne sürmüştü.



