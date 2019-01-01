NBA arenalarında, saha kenarında "Black Lives Matter" yazacak!

NBA, Walt Disney World Resort'ta kullanacağı üç arenada da, 30 Temmuz'da 2019-20 sezonuna devam ettiğinde saha kenarına "Black Lives Matter" sloganını boyamayı planladığı açıklandı.



NBA oyuncuları, basketbolun geri dönmesine rağmen ırk eşitliği ve sosyal adalet konularının hala konuşulduğundan emin olmak istiyor.



ESPN'den Ramona Shelburne ve Zach Lowe'un haberinde, gelişme şu şekilde kaydedildi:



"Cuma günü muhabirlerle yapılan bir konferans görüşmesinde, hem NBA hem de Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği liderleri, lig ve sendikanın Orlando'daki NBA platformunu ırksal eşitlik, sosyal adalet ve polis vahşetine dikkat çekmek için kullanmanın çeşitli yöntemlerini tartıştıklarını söyledi. Hafta sonu boyunca, oyuncular birliği başkanı Chris Paul, ESPN'e, lig ve birliğin, oyuncuların soyadları yerine formaların arkasındaki sosyal adaletle bağlantılı kişiselleştirilmiş mesajlarla üniforma giymelerine izin vermek için işbirliği yaptığını söyledi."



Bazı NBA oyuncuları, sosyal adalet konularına odaklanmak için NBA'in Orlando'daki devamına gelmemeyi düşünmüştü. Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving ve Los Angeles Lakers veteranı Avery Bradley, basketbolun geri dönüşünün "Black Lives Matter" hareketinin üzerinden tüm dikkatleri çekeceğinden endişe duyuyorlardı.



