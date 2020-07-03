NBA, antrenman sahalarını kurmaya başladı!

BUBBLE'DAN İLK GÖRÜNTÜLER BUNLAR OLDU!

NBA, 30 Temmuz'da Orlando'da devam edecek sezon öncesinde, otellerde yapılacak antrenmanlar için kurulan sahaların fotoğraflarını paylaştı.Ahşap tahtalarla ağzına kadar dolu kamyonların, takım temalı tahtaları boşaltmak için tesislere geldiği görüldü.Kurulduktan sonra, portatif basketbol potaları, otel balo salonlarında karşılıklı olarak dururken görüldü ve NBA antrenman sahalarının çoğunun yan yana kurulduğu gözlemlendi.Karantinanın başlarında, NBA hala 2019-20 sezonunu sürdürmek için planlama aşamasındayken, etrafa atılan bir sürü fikir vardı ve bunlardan biri, artık ev sahibi avantajı olmayacağı için, daha yüksek sırada yer alan takımların playoff zamanında kendi sahalarında oynanacak maçlar için, sahalarını Florida'ya götürmelerine izin verilmesiydi.NBA 30 Temmuz'da devam edecek ve 16 playoff sıralaması için 22 takıma karşılaşacak. Bu maçlar, sezonun Mart ayının ortasında süresiz olarak askıya alınmasından bu yana, oynanan ilk NBA maçları olacak.Fotoğraflarda, Miami Heat ve Indiana Pacers sahalarının kurulduğu, Orlando Magic parkelerinin yan tarafta beklediği ve diğerlerinin hala büyük bir kamyonda olduğu görülüyor. Bu fotoğraflar, Disney World'deki bubble'ın içinden alınan ilk görüntüler oldu.Takımların, sosyal mesafeyi uygulamak ve herkesi sağlıklı tutmak için, kademeli zamanlarda antrenman yapacakları da eklendi.İşte NBA'in Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar: