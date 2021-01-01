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NBA, All-Star yarışmalarına katılacakları duyurdu!

NBA, All-Star 2021 için bu hafta sonu 3 Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması'na katılacak tüm oyuncuların isimlerini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, All-Star 2021 için bu hafta sonu 3 Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması'na katılacak tüm oyuncuların isimlerini duyurdu.

3 Sayı Yarışması ve Yetenek Yarışması All-Star Maçı'nın öncesinde, Smaç Yarışması ise maçın devre arasında düzenlenecek.

3 Sayı Yarışması'nın katılımcıları:

Devin Booker, Phoenix Suns
Jaylen Brown, Boston Celtics
Stephen Curry, Golden State Warriors
Zach LaVine, Chicago Bulls
Donovan Mitchell, Utah Jazz
Jayson Tatum, Boston Celtics

Yetenek Yarışması katılımcıları:

Robert Covington, Portland Trail Blazers
Luka Doncic, Dallas Mavericks
Chris Paul, Phoenix Suns
Julius Randle, New York Knicks
Domantas Sabonis, Indiana Pacers
Nikola Vucevic, Orlando Magic

Smaç Yarışması katılımcıları:

Cassius Stanley, Indiana Pacers
Obi Toppin, New York Knicks
Anfernee Simons, Portland Trail Blazers


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