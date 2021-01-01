NBA, All-Star yarışmalarına katılacakları duyurdu!

NBA, All-Star 2021 için bu hafta sonu 3 Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması'na katılacak tüm oyuncuların isimlerini duyurdu.
3 Sayı Yarışması ve Yetenek Yarışması All-Star Maçı'nın öncesinde, Smaç Yarışması ise maçın devre arasında düzenlenecek.
3 Sayı Yarışması'nın katılımcıları:
Devin Booker, Phoenix Suns
Jaylen Brown, Boston Celtics
Stephen Curry, Golden State Warriors
Zach LaVine, Chicago Bulls
Donovan Mitchell, Utah Jazz
Jayson Tatum, Boston Celtics
Yetenek Yarışması katılımcıları:
Robert Covington, Portland Trail Blazers
Luka Doncic, Dallas Mavericks
Chris Paul, Phoenix Suns
Julius Randle, New York Knicks
Domantas Sabonis, Indiana Pacers
Nikola Vucevic, Orlando Magic
Smaç Yarışması katılımcıları:
Cassius Stanley, Indiana Pacers
Obi Toppin, New York Knicks
Anfernee Simons, Portland Trail Blazers