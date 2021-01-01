NBA, All-Star yarışmalarına katılacakları duyurdu!

NBA, All-Star 2021 için bu hafta sonu 3 Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması'na katılacak tüm oyuncuların isimlerini duyurdu.



3 Sayı Yarışması ve Yetenek Yarışması All-Star Maçı'nın öncesinde, Smaç Yarışması ise maçın devre arasında düzenlenecek.



3 Sayı Yarışması'nın katılımcıları:



Devin Booker, Phoenix Suns

Jaylen Brown, Boston Celtics

Stephen Curry, Golden State Warriors

Zach LaVine, Chicago Bulls

Donovan Mitchell, Utah Jazz

Jayson Tatum, Boston Celtics



Yetenek Yarışması katılımcıları:



Robert Covington, Portland Trail Blazers

Luka Doncic, Dallas Mavericks

Chris Paul, Phoenix Suns

Julius Randle, New York Knicks

Domantas Sabonis, Indiana Pacers

Nikola Vucevic, Orlando Magic



Smaç Yarışması katılımcıları:



Cassius Stanley, Indiana Pacers

Obi Toppin, New York Knicks

Anfernee Simons, Portland Trail Blazers



